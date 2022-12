AURica Basarabeanca – „În casa românului e Grădina Domnului”. La Mulți Ani, Neamule!

22:30

Scurt şi clar despre semnificaţia sărbătorii de astăzi Intrarea Maicii Domnului în Biserică, sărbătorită la 21 noiembrie pe stil nou şi la 4 decembrie, pe stil vechi. Lectură de folos! Intrarea Maicii Domnului in Biserica este cunoscuta in popor sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia. Parintii Maicii Domnului sunt Sfintii Ioachim si Ana. Lipsiti de copii, […] detalii...