Mesajul de Revelion al președintei Maia Sandu

Anul 2022 a fost un an complicat, un al provocărilor, iar în anul 2023 am vrea să revină pacea în regiune, „un an în care am vrea ca nimeni să nu să se mai trezească de exploziile bombelor sau să stea pe întuneric și în frig”, se arată în mesajul de Revelion al președintelui Parlamentului, Igor Grosu.