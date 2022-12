(video) Natalia Gavrilița și Igor Grosu au venit cu un mesaj de felicitare pentru cetățeni. Ce ne-au dorit oficialii în 2023

14:00

Anul 2022 a fost marcat de o invazie în Ucraina care a împins mii de oameni să-și părăsească casele și să caute în Republica Moldova un refugiu. Am fost gazde în alt sens al cuvântului, iar ospitalitatea noastră a fost catalizator pentru o cauză umanitară. Asta însă nu a oprit și turismul clasic moldovenesc, care s-a dezvoltat odată și în pofida tuturor dificultăților. Și in acest an, USAID a continuat sa susțină dezvoltarea turismului, cu accent pe creșterea rezilienței industriei. Șeful misiunii USAID în R. Moldova, Scott Hocklander, a vorbit într-un interviu despre cea mai recentă lansare turistică a anului care se încheie – pensiunea CUIB din r. Strășeni – dar și despre susținerea USAID oferită R. Moldova pe timp de război. Am discutat procesul de digitalizare în sectorul turistic, standardele internaționale la care se aliniază țara noastră, dar și de ce, acum zece ani, USAID a decis să investească în ospitalitatea moldovenească. Сообщение Șeful Misiunii USAID în Moldova, Scott Hocklander: „Oricine vine în Moldova, realizează că aici e unul dintre cele mai ospitaliere locuri în care au fost vreodată” появились сначала на #diez.