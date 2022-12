„Să avem încredere că mergem într-o direcție bună și în anul care vine”, mesajul prim-ministrei la final de an

„Să avem încredere că mergem într-o direcție bună și în anul care vine”, mesajul prim-ministrei la final de an // VIDEO Pe final de an, prim-ministra Natalia Gavrilița a adresat cetățenilor un mesaj de felicitare cu acest prilej. Șefa executivului a făcut totalurile lui 2022, care a fost un al „crizelor multiple” „Suntem la sfârșitul unui an în care am trecut prin mai multe încercări. Suntem cu toții obosiți de știri îngrijorătoare și de incertitudine, dar sărbătorile de iarnă ne dau răgazul să...

