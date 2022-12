Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra mai multor orașe ucrainene

11:50

Apărarea aeriană ucraineană poate deveni în anul ce vine cea mai puternică din Europa, iar acest lucru va fi o garanţie a securităţii pentru întregul continent, a spus vineri seara preşedintele Volodimir Zelenski în mesajul video adresat compatrioţilor. „În acest an, nu numai că ne-am menţinut apărarea aeriană, dar am făcut-o mai puternică ca niciodată. […] Articolul Zelenski: În noul an apărarea aeriană ucraineană va deveni mai puternică, mai eficientă apare prima dată în Vocea Basarabiei.