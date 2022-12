Rusia a atacat Kievul în ajunul Anului Nou // Explozii în cel puțin trei districte. O persoană a murit

14:20

Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, își cere scuze de la cetățenii Republicii Moldova pentru greșelile comise și pentru că a dezamăgit pe unii dintre ei. În mesajul publicat pe rețele sociale, demnitarul mulțumește pentru că în pofida tuturor crizelor, cetățenii R.Moldova au reușit să facă echipă și să se susțină unii pe alții. „Știu că uneori a fost complicat dar am simțit sprijinul fiecăruia. Am primit multă critică, uneori prea multă, dar am p...