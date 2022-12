(VIDEO) Mesajul lui Vladimir Putin, transmis cu prilejul Anului Nou, pe fundalul unor militari: „Viitorul depinde doar de noi”

17:40

Ministerul Sănătății din Uzbekistan a anunțat că 18 copii au murit în urma consumului unui sirop de tuse, produs de compania indiană Marion Biotech, informează BBC pe 29 decembrie. Potrivit primelor rezultate ale studiilor, siropul conținea o substanță toxică – etilenglicol. Medicamentul ar fi fost administrat fără prescripția medicilor și în doze mai mari decât cele […]