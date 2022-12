Piața de vechituri, sechelele imperiului comunist

14:40

Ministrul Infrastructurii, mesaj la final de an: „Orice am făcut, am făcut pentru ca să trecem cu bine de greutăți” Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Andrei Spânu a venit cu un mesaj la final de an, în care mulțumește cetățenilor pentru că țara a reușit să treacă peste crizele întâmpinate, le cere scuze pentru momentele în care i-a dezamăgit și le urează tuturor un 2023 mai bun. „Prieteni, la final de 2022 vreau sa vă zic câteva lucruri. Vă mulțumesc pentr...