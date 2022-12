Fii și tu însuți Moș Crăciun: Iată în ce acțiuni de caritate te poți implica

16:10

Postul de televiziune N4 are de acum încolo un nou director general. Acesta este John Maxemchuk. Acesta a fost Chief Operating Officer la Purcari Wines, dar și MD/CEO la Sun Communications. A studiat la Harvard Business School (Statele Unite ale Americii), la Finanțe la Wharton School (SUA), University of Pennsylvania (SUA). Fostul director general al N4, […]