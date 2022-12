Tradiții și obiceiuri de Anul Nou în R. Moldova și în lume

Ajunul Anului Nou este marcat în fiecare an de obiceiuri și tradiții atât în țara noastră, cât și în toată lumea. Fiecare stat are un mod diferit de a marca momentul trecerii în noul an. În țara noastră, dintre tradiții nu lipsesc cetele de colindători care merg cu Plugușorul, cu Semănatul, cu Ursul sau cu...

