Papa Benedict al XVI-lea: viața, cariera și demisia istorică

Suntem în ultima zi a lui 2022... Și în a 311-a zi de la începutul invaziei masive a statului vecin, Ucraina. Săptămâna trecută Rusia a lansat un alt atac masiv cu rachete asupra orașelor ucrainene. Bătălii crâncene se duc în Est pentru orașele Bahmut, Avdeevka, Soledar, Kremennaia, Svatovo... Săptămâna trecută am sărbătorit Crăciunul. Deseară vom păși în anul 2023. Un an de la care așteptam doar un singur lucru – pace! Am intrat în perioada vacanțelor de iarnă și noutăți nu prea sunt. Dar chiar...