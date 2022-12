Cum va fi vremea de Revelion, în Moldova

15:30

Prim-ministrul Natalia Gavrilița a condamnat bombardamentele lansate pe 29 decembrie asupra Ucrainei. Șefa legislativului a declarat că este „profund întristată și revoltată" de atacurile rusești cu rachete asupra țării vecine. „Sunt profund întristată și revoltată de atacurile rusești cu rachete asupra Ucrainei care au avut loc în această zi. Aceste atacuri barbare au dus la […]