Cele mai mari realizări diplomatice ale Republicii Moldova în 2022, totalurile MAEIE

Numărul deceselor provocate de furtuna masivă din Statele Unite crește de o la zi la alta. Aproape 60 de oameni au murit în diferite regiuni ale țării. Doar în vestul statului New York au fost înregistrate 28 de victime. Oameni morți au fost găsiți în case, în mașini acoperite de...