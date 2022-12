Cursul valutar oficial la 31.12.2022

11:40

Agenții economici ies din acest an secătuiți și derutați, iar populația mai săracă, constată economistul Viorel Gîrbu. Într-un comentariu pentru IPN, acesta a remarcat că anul 2022 a fost dificil practic în toate domeniile: în agricultură – secetă, în industrie – dezechilibre regională și criză energetică. Aici și criza inflaționistă,...