În orașul Taraclia a fost modernizat trotuarul pe o porțiune de drum de peste un kilometru

Filmul lui James Cameron „Avatar: The Way of the Water” a încasat peste 1 miliard de dolari la nivel mondial, potrivit Box Office Mojo de la IMDB.Filmul a încasat 317,418 milioane de dolari pe plan intern și alți 712,700 de dolari în străinătate. Acum filmul se află pe locul doi în topul proiectelor cu cele mai mari încasări din 2022, în spatele filmului „Top Gun: Maverick” de Joseph Kosinski,