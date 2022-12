Horoscopul nativilor din Taur pentru 2023 – Îți va marca destinul pentru următorii 12 ani

19:50

Sesiunea de toamnă a Parlamentului se va încheia pe data de 30 decembrie. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței plenare de joi, 29 decembrie. Totodată, agenda parlamentară include subiecte ce țin de ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru ... Deputații pleacă în vacanță! Ce legi vor aproba la ultima ședință din acest an The post Deputații pleacă în vacanță! Ce legi vor aproba la ultima ședință din acest an appeared first on Politik.