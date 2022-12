ANTA a atenţionat că pe 2 ianuarie va presta servicii prin Ghişeul unic

11:20

Primul magazin din New York care comercializează în mod legal canabis s-a deschis joi, 29 decembrie, în inima Manhattanului, informează vineri AFP. Peste o sută de persoane s-au înghesuit în magazinul cu aspect de butic la modă al asociaţiei Housing Works, o organizaţie non-profit, prima care a deschis un magazin sub licenţa statului New York, din cele 36 de autorizaţii eliberate începând cu 21 noiembrie, transmite hotnews. „Prima vânzare legală de canabis pentru adulţi reprezintă o etapă istori...