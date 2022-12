Putin l-a invitat pe Xi la Moscova. Liderul chinez îl ține în suspans și nu-i răspunde

10:20

Un avion Fly One a fost ținut la sol la Istanbul. S-a întâmplat după ce au fost constatate defecțiuni tehnice, anunță compania aeriană. Joi seara, Fly One anunța că întreprinde măsurile necesare pentru a înlătura problema. Conform unui comunicat emis de companie, era necesară schimbarea roții, însă procedura durează. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Un avion Fly One, ținut la sol din cauza defecțiunilor tehnice. Alte curse ar putea suferi perturbări apare prima dată în Realitatea.md.