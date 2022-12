Peste 160 de elevi din Cigîrleni nu au acces la condiţii decente de studiu

16:00

Internaționalul moldovean Eugeniu Cociuc va evolua şi în sezonul viitor la FC Pyunik Yerevan, după ce şi-a prelungit pentru un an contractul cu clubul armean.„sînt bucuros că am prelungit contractul și voi fi în continuare parte a familiei Pyunik. În noul an ne așteaptă multe victorii și momente frumoase, vă invit să fiți alături de noi. Hai, Pyunik!”, a declarat mijlocașul moldovean pentru pa