Pe cine a felicitat „călduros” Putin de Anul Nou. Printre lideri se află Viktor Orban dar și foști șefi de stat occidentali

19:30

„Chiar dacă ne confruntăm cu crize foarte complicate, noi am rămas perseverenți, ne-am ținut de agenda de reforme și am urmat întocmai angajamentele noastre, pentru care am primit încrederea și votul cetățenilor”, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu, de la tribuna legislativului la sfârșitul ultimei ședințe din actuala sesiune parlamentară, transmite IPN.