Fostul kickboxer Andrew Tate, arestat la București într-un caz de trafic de persoane și viol

18:20

Vorba veche cu „Nu aduce anul cât aduce ceasul” se adevereşte o dată în plus, dacă e să înlocuim „ceasul” prin „luna” – chiar luna decembrie 2022. Bogată în evenimente culturale, nu mă voi opri decât la trei (plus una, în trecere) manifestaţii „decembriste”, tustrele având de a face cu cartea – pe 7-11 decembrie are loc, la Bucureşti, Târgul de carte Gaudeamus, după o pauză de trei ani; pe 14-17 decembrie, iarăşi după o pauză de trei ani, revin în Republica Moldova Zilele Literaturii Române la C...