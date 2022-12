Andrei Spînu: Chiar dacă a fost un an de criză, sute de milioane de lei au fost investite în proiecte de dezvoltare regională

09:30

Preşedintele ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a adus un omagiu legendei fotbalului Pele, care a încetat din viaţă joi, la vârsta de 82 de ani, spunând pe Twitter că „nu a existat niciodată un număr 10 ca el”, informează AFP, citat de Agerpres. #UPDATE • Tributes poured in Thursday after the death of Brazil football legend Pele pic.twitter.com/dmb5JFsZpP — AFP News Agency (@AFP) December 29, 2022 „Puţini brazilieni au purtat numele ţării noastre atât de departe ca el”, a adăugat Lula...