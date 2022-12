(VIDEO) De la dragoste la ură. Cum (nu) au felicitat-o pe Maia Sandu locuitorii Chișinăului

15:10

Proiectul de modificare a Legii ocrotirii sănătății, care prevede trecerea spitalelor raionale din subordinea consiliilor raionale în gestiunea Ministerului Sănătății, a fost votat în cea de-a doua lectură. „Proiectul a fost elaborat de Guvern și supus consultărilor publice cu reprezentanții administrațiilor publice locale de nivelul II, ai mediului spitalicesc și ai societății civile”, comunică reprezentanții […] The post Proiectul privind trecerea spitalelor raionale în gestiunea Ministerului Sănătății – votat în lectura a doua appeared first on NewsMaker.