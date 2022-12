Rușii mută resurse și trupe pentru a cuceri orașul Bahmut. Cum arată situația pe frontul de est?

17:10

O reporteră a ziarului The Guardian, notează joi, 29 decembrie, într-un raport conform căruia primarul din Poltava a fost „pus sub suspiciune de către serviciile de securitate pentru că ar fi împărtășit informații neautorizate despre mișcările trupelor ucrainene”. The mayor of Poltava has been placed under suspicion by the security services for allegedly sharing unsanctioned information about …