În anul 2022, Moldova a primit peste 13 miliarde de lei din partea partenerilor externi. Care este suma planificată pentru anul viitor

16:45

Proiectul de cercetare bilateral moldo-turc: ,,Measuring the performance of SMEs active in the agricultural sector and/or the food industry during the health crisis Covid-19: a study in the Gaziantep and Chisinau region” a fost câștigat de către ASEM în cadrul celui de al doilea apel de proiecte moldo-turce pentru anii 2022–2023, anunțat de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) și Consiliul Turc de Cercetare Științifică și Tehnologică (TUBITAK). Сообщение ASEM anunță despre realizarea cu succes a proiectului bilateral moldo-turc cu privire la impactul COVID-19 asupra sectorului agroalimentar появились сначала на #diez.