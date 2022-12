Deputații și-au dat votul: mitropolitul Basarabiei să fie inclus în lista deținătorilor de pașaport diplomatic

21:10

Gazprom a exportat în acest an 100,9 miliarde de metri cubi de gaz în străinătate. Aceasta fiind cea mai mică cifră din anul 2000 și până acum. Comparativ cu anul trecut, când concernul rus a furnizat 185,1 miliarde de metri cubi de gaz, în acest an, livrările în străinătate au scăzut cu 46%