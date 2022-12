Marina Tauber, "onorată" că rămâne în arest: Teme-te, Maia, teme-te! Sfârșitul vostru se apropie inevitabil

Deputata Partidului „Șor” Marina Tauber a venit cu o reacție după ce magistrații de la Judecătoria Chișinău cu sediu la Ciocana i-au prelungit mandatul de arest la domiciliu pentru încă 20 de zile. „Vreau să-i anunț pe toți, dar, în primul rând, pe Maia Sandu, că eu n-o să le ofer o astfel de plăcere. N-o să vă las aici, fără mine și fără cei care pot să lupte pentru drepturile cetățenilor Republicii Moldova. N-o să scăpați așa de ușor de mine”, a menționat Tauber.

