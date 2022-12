Egalitate pentru Mitropolii! Mitropolitul Basarabiei va beneficia de pașaport diplomatic ca și cel al Moldovei

09:50

Partidul Șor nu va participa nici la ultima ședință a Parlamentului din sesiunea de toamnă, dar și de an, care are loc astăzi, 29 decembrie. „Astăzi va avea loc ultima ședință din acest an a Parlamentului. Aceasta este cea mai incompetentă și odioasă legislatură din toți cei mai bine de 30 de ani de independență […] Articolul Nici la ultima ședință nu-și fac prezența! Deputații „Șor” continuă boicotul, care s-a întins în toată sesiunea apare prima dată în Realitatea.md.