Primăria Chișinău, mână-n mână cu Guvernul, își declară solidaritatea cu Ucraina

16:00

Procesul de inspecție tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor va fi simplificat. Ecusonul, eliberat în procesul de inspecție tehnică, va fi digitalizat. Modificările au fost aprobate în cadrul ședinței de Guvern din 28 decembrie, în scopul simplificării procesului de documentare a vehiculelor care au fost supuse inspecției tehnice. Conform prevederilor proiectului, ecusonul urmează să ia […] The post Din 1 ianuarie, ecusonul de testare tehnică nu va mai fi lipit pe vehicul. Gavrilița: vom economisi 6 mln de lei pe an appeared first on NewsMaker.