Criuleni // Doi polițiști, trimiși pe banca acuzaților după ce au bătut o persoană

UPDATE // Unul dintre principalii consilieri ai preşedintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, a declarat că peste 120 de rachete au fost lansate în Ucraina joi dimineață de către Rusia. 29.12.22. 120+ missiles over launched by the "evil Russian world" to destroy critical infrastructure & kill civilians en masse. We’re waiting for further proposals from "peacekeepers" about "peaceful settlement", "security guarantees for RF" & undesirability of provocations. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) Decem...