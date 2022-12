Încă 20 de zile de arest la domiciliu pentru Marina Tauber

11:00

Ucraina urmează să ceară astăzi excluderea Rusiei din Consiliului de Securitate al ONU. Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba: "Ne exprimăm în mod oficial poziţia. Avem o întrebare simplă: Rusia are dreptul să rămână membră permanentă a Consiliului de Securitate al ONU şi să fie la ONU?"