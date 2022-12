Autoritățile din Belarus au declarat că o rachetă ucraineană a căzut pe teritoriul țării lor

15:10

Mărimea marjei maxime, pe care creditorii o vor putea aplica pe parcursul anului 2023 pentru creditele garantate de către stat în cadrul Programului„ Prima Casă" va constitui 3%. Aceasta se va aplica pentru contractele de credit încheiate, începând cu data de 01 ianuarie 2023. Un proiect de Hotărâre de Guvern în acest sens a fost […]