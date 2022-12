Moment emoționant în Parlament! Un grup de copii din Ucraina au ridicat deputații în picioare

09:10

Joi dimineață au început să sune sirenele de raid aerian în capitala ucraineană Kiev, precum și în regiunile sudice Herson și Nikolaev, precum și în regiunea vestică Jitomir, scrie HotNews cu referire la The Guardian. La scrut timp, mai multe explozii au fost auzite în Kiev. Parlamentarul ucrainean, Lesia Vasilenko, a scris pe Twitter că este vorba de un atac masiv. Massive missile attack on #Ukraine now. Explosions heard in central #Kyiv. The worst is not knowing what it is and where and not be...