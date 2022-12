LIVE TEXT/ Forțele de apărare aeriană ale Ucrainei au doborât 54 din cele 69 de rachete lansate joi de Rusia – comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 309

11:30

Dragi cititori, anul 2022 se apropie de final. A fost un an dificil, cu multe provocări pentru noi toți. Războiul de lângă noi ne-a pus în fața mai multor dileme și probleme. Dar, într-un final, am rezistat, ba chiar am devenit mai puternici. În 2022 am împlinit majoratul – 18 ani de când, în fiecare...