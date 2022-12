Zaharova se alătură criticilor Tiraspolului față de intenția Chișinăului de a pedepsi penal acțiunile de separatism

13:00

Anul 2022 este despre solidaritate, susținere, prevenție și apreciere. Cel mai important pentru fiecare dintre noi a fost cuvântul „PACE”, iar rețeaua Farmacia Familiei a venit în sprijinul refugiaților din Ucraina, donând medicamente și produse de îngrijire. Am fost parte a campaniei sociale ”Bătrânii noștri”, oferind daruri de sărbătorile pascale, inclusiv am participat cu un […] The post Retrospectiva anului 2022: un colaj de idei, evenimente, susținere și apreciere appeared first on NewsMaker.