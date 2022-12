Timp de 5 minute va fi stinsă lumina în toate punctele de trecere a frontierei de stat. Ce trebuie să cunoască călătorii 

11:20

Începând din noiembrie 2023, cetățenii statelor extra-comunitare ce nu aveau nevoie de viză pentru a intra în UE vor trebui să aplice pentru ETIAS (European Travel Information and Authorization System) și să plătească. ETIAS este valabil 3 ani, iar costul este de 7 euro și vor plăti doar persoanele între 18 și 70 de ani