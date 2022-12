Zelenski: Ne aşteaptă un an dificil. Să vă faceţi timp pentru a le spune cuvinte frumoase celor apropiaţi

Vladimir Zelenski le-a cerut ucrainenilor, în mesajul adresat să dea dovadă de solidaritate şi de compasiune faţă de semenii lor, arătând că urmează un an „dificil” şi numai aşa se poate ajunge la victorie. Preşedintele ucrainean a spus că s-a făcut bilanţul acestui an şi a planurilor pentru anul viitor. „Am avut o întâlnire cu […] Articolul Zelenski: Ne aşteaptă un an dificil. Să vă faceţi timp pentru a le spune cuvinte frumoase celor apropiaţi apare prima dată în Realitatea.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea.md