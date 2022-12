Imaginea unui apărător al uzinei din Mariupol, în lista cele mai bune fotografii din 2022

08:20

În Chișinău se înregistrează un nivel ridicat de poluare a aerului. Despre aceasta atenționează Ministerul Mediului și Agenția de Mediu. Se menționează că pe 23 și 24 decembrie curent, în Chișinău, a fost depășită media zilnică cu 2,4 ori pentru poluanții atmosferici PM10. Conform datelor de la stația de monitorizare a calității aerului, care este instalată […]