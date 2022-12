Pașaport diplomatic pentru Mitropolitul Basarabiei. Guvernul a dat aviz pozitiv

14:30

Municipiul Chișinău se confruntă cu o situație epidemiologică fără precedent, atenționează șefului Direcției generale asistență medicală și socială. În ultimele săptămâni au fost înregistrate peste șapte mii de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii, cu circa cinci mii de cazuri mai multe decât în aceeași perioada anului trecut. „Probabil... The post Chișinăul se confruntă cu o situație epidemiologică fără precedent, șef de Direcție appeared first on Portal de știri.