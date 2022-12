(VIDEO) PAS a depus o sesizare la CNA privind votul celor 6 PUZ-uri, care prevăd noi complexe imobiliare în Chișinău

18:00

Proiectul caritabil „Povestea de iarnă" a bucurat ochii publicului cu două concerte la Palatul Național. În data de 25 și 26 decembrie, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu și Guz au încins atmosfera sărbătorilor de iarnă, cu un repertoriu inedit de colinde și piese din moși strămoți, dar toate interpretate într-un stil modern. Am avut parte […]