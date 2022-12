O minoră din Hîncești a dispărut fără urmă. Poliția și familia o caută de două săptămâni...

17:10

Noutate bună pentru părinții care au copii în grădinițe! În acest an vor putea participa la matineele de Anul Nou. Despre acest lucru a anunțat primarul Capitalei, Ion Ceban, scrie realitatea.md. „Știm că sunt viroze, însă nu mai avem situație de criză în sănătate așa cum era în perioada COVID-19, respectiv, matineele au dreptul de a fi organizate cu participarea părinților, sigur, cu păstrarea normelor de siguranță și de igienă”. De menționat că, și în acest an, Primăria Chișinău va distribui c...