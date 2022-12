Telenești // Tatăl și fiul vitreg, condamnați la câte 23 de ani de pușcărie pentru tâlhărie și omor

09:30

În timpul tranzacțiilor de marți, la cel mai mare hub TTF din Europa, în Olanda, prețul gazelor a scăzut sub 77 de euro pe megawatt-oră (sau 820 de euro pe mia de metri cubi). Aceasta este cea mai mică cifră de la începutul invaziei rusești în Ucraina, în luna februarie a acestui an, scrie BBC, preluată de G4Media. Cu două zile înainte de atacul rusesc asupra Ucrainei, pe 22 februarie, prețul gazului TTF a fost puțin sub 80 de euro pe MWh, amintește DW. Prețul gazelor a atins maximul la sfârșitu...