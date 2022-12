Benzina se scumpește și mâine. ANRE publică noile prețuri la carburanți

17:00

Echipele de salvare se străduiesc în continuare să ajungă la locuitorii blocați din cauza nămeților în orașul Buffalo, din statul american New York, unde zeci de persoane au murit din cauza furtunii de zăpadă, relatează The Guardian și New York Times, preluată de libertatea. Vremea extremă care a lovit SUA a ucis cel puțin 28 de persoane în statul New York, potrivit publicației americane, și cel puțin 60, la nivel național, conform datelor NBC News. Unul dintre cele mai afectate orașe este Buffa...