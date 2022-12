Moldovenii care vor să meargă în Europa vor trebui să plătească taxe suplimentare inclusiv în România, din 2023

09:20

Banca Națională a Moldovei a stabilit cursul valutar pentru astăzi, 23 decembrie, potrivit căruia leul moldovenesc se întărește, iar euro și dolarul scade cu câțiva bănuți. Astfel, pentru un euro un curs valutar de 20 și 47 bani, iar un dolar costă 19 și 28. Leul românesc valorează 4 lei și 17 bani. Hrivna ucraineană ... Cursul valutar pentru astăzi, 23 decembrie – Euro și dolarul se ieftinește