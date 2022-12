ANRE cere de la Moldelectrica justificarea costurilor de transport al energiei electrice

12:40

Directorul școlii sportive din Nisporeni, Grigore Brașoveanu, a trecut la cele veșnice. Anunțul a fost făcut de Federația de Haltere din Moldova, care a venit și cu un mesaj de condoleanțe. „Dragi prieteni, din păcate veștile proaste au zguduit lumea sportului din Moldova. Antrenorul emerit, membru al executivului FHM, domnul... The post A trecut la cele veșnice directorul școlii sportive din Nisporeni, Grigore Brașoveanu appeared first on Portal de știri.