Presa ucraineană: armata rusă pregătește evacuarea orașului Enerhodar, unde se află centrala nucleară Zaporojie

Conturile din Israel ale oligarhului pro-rus din Republica Moldova Ilan Șor au fost înghețate de autoritățile de la Tel Aviv. Informația a fost confirmată pentru POLITIK.MD de către președintele comisiei parlamentare securitate națională și ordine publică, Lilian Carp. De altă parte, Șor spune că nu are conturi în Israel. „Pentru toți acești propagandiști mincinoși, răspund ... FLASH// Reacția lui Șor la informația că Israelul i-ar fi blocat conturile: „NU AM și nici NU AM AVUT CONTURI în Israel!