Deputații pleacă în vacanță! Ce legi vor aproba la ultima ședință din acest an

16:40

Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă a fost achitat. Sentința a fost pronunțată cu puțin timp în urmă de magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul la Buiucani. Procurorii nu au anunțat dacă vor contesta sau nu decizia la Curtea de Apel. Amintim că procurorii pe caz au cerut 10 ani de închisoare pentru Dorin Chirtoacă, în ... Ultimă oră! Chirtoacă scapă de pușcărie – Decizia instanței The post Ultimă oră! Chirtoacă scapă de pușcărie – Decizia instanței appeared first on Politik.