„Învață româna și vei fi de-al lor”. Cum a învățat limba soția ambasadorului Ucrainei în Moldova

13:30

Japonia se confruntă în aceste zile cu episoade severe ale vremii de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. În nordul țării au căzut cantități record de zăpadă. Cel puţin 17 persoane au murit şi peste 90 au fost rănite în urma unei furtuni puternice, scrie Радио Свобода. Mulți dintre morți și răniți au căzut […]