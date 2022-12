Consilierii Partidului „ȘOR” din CMC: Ion Ceban vrea să folosească banii chișinăuienilor în scopuri electorale

16:30

Eficiența administrației publice depinde de colaborarea guvernării și primăriilor. Astăzi, interesele APL-urilor sunt neglijate iar într-un final cetățenii sunt cei care suporta consecințele. Situația poate și trebuie schimbată, consideră liderul Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, care a prezentat mai multe obiective ce ar aduce reconstrui un sistem de încredere. „Echipa MAN are o experiență administrativă [...] The post Războiul dintre puterea locală și centrală trebuie oprit! Ceban: „Echipa MAN va schimba situația” appeared first on politics.md.