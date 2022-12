Unul dintre cei mai bogați deputați ruși a murit în India, după ce a căzut de la etaj

08:30

Aproximativ zece persoane au fost îngropate de o avalanşă produsă în staţiunea austriacă Zürs, autorităţile făcând acum eforturi pentru a le salva. Potrivit poliţiei locale, avalanşa s-a produs pe 25 decembrie, în jurul orei locale 15:00, şi a afectat inclusiv pârtia de schi. O singură persoană afectată a fost găsită şi este în siguranţă, relatează